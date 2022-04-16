Cübbeli’den antikacıya suç duyurusu

Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, satın aldığı aralarında 6 milyon lira değerindeki tarihi el yazması Kuran-ı Kerim'in de bulunduğu eserleri kendisinden habersiz başkasına satan antikacı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü, 2000'de eski eserler uzmanı Abdullah Karataş isimli antikacıdan 2 adet büyük Kuran-ı Kerim, 1 adet Fatih tuğralı Mülkname, 2 adet ahşap ezan vakit ölçeri ve 70 parça hat levha satın aldı. Ünlü, bu eserleri ileride açacağı müzede kullanmayı planlarken, babası Yusuf Ünlü eserlerin bedelini Beykoz'da bir arsa, bina, ev ve 53 bin dolarlık bir senetle ödedi. Eserleri, Fatih'teki evine götüren Ahmet Mahmut Ünlü, o yıl tutuklandı. Cezaevinde olduğu sırada eserlerin bakımı için yeniden antikacı Karataş'a ulaştı. İddiaya göre cezaevinden çıkınca da eserlerini geri istedi ancak kendisine verilen çeklerin karşılıksız çıktığını belirten Karataş eserleri iade etmedi. Ünlü, 2011'de Karataş ile anlaşmaya vardı ancak Karataş kendisini her defasında, "Bugün vereceğim, yarın vereceğim" diyerek oyaladı. Eserlerin satıldığını öğrenen Ünlü, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Abdullah Karataş hakkında suç duyurusunda bulundu. Karataş'ın bakımı için kendisine teslim edilen eserleri sattığını ve bunu sadece 55 bin dolarlık çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yaptığını itiraf ettiğini kaydetti. Eserlerden birinin sadece 6 milyon lira değerinde olduğunu kaydeden Ünlü, suç işleyen Karataş'ın cezalandırılmasını istedi. Ünlü'nün şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.