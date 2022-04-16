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Giriş Tarihi: 16.4.2022 15:23

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

DHA
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP’den istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

MHP'de geçen günlerde enflasyon açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Milletvekili Ersoy paylaşımında, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
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