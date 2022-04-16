Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi

Bakan Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ardından incelemelerde bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'nın yoğun kapılardan biri olduğunu dile getiren Muş, "Baharın gelmesiyle birlikte hem yolcu trafiği hem de sivil araçların, yayaların geçişinde ciddi bir yoğunluk var. Hem de ihracatımızın artmasıyla beraber tır trafiğinde de bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilmesi için Gümrük İdaresi çeşitli tedbirler alıyor." dedi.