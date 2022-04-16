Zulme direnen gazi başkan, kendini kapıya zincirledi

İstanbul'da17 yıldır Avrupa projesi yapan ilk ve tek dernek olan Bütün Engellileri Destekleme Derneği (BEDER), CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından zorla boşaltılıyor. 10 yıllık kira kontratı olmasına rağmen usulsüz ve yasadışı şekilde boşaltılmasına karşı çıkan gazi dernek başkanı Ersoy Yılmaz Diniz kendini kapıya kilitledi. Açıklamalarda bulunan Diniz, "Elimizde 2007 yılından beri olan protokol kararı mevcut, imzasız bir kağıtla gelip derneğimizi boşaltmak ve farklı bir rant yeri yapma çabası içerisine girdiler, ben 17 yıldır buradan tek bir kâr amacım olmadan içerideki malzemeleri bile kendi cebimden karşıladım, bu muamelelerin hiç birini hak etmiyoruz. Bu zulme ve usulsüzlüğe karşı mücadele edeceğiz" diye konuştu.