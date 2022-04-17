‘Devletimizin yanımızda olduğunu hissettik’

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önceki akşam Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftara katılan Cengiz ailesi, duygularını anlattı. Uğradığı samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız iftarda şiddetle mücadelede atılan ve atılacak adımları anlattı.Katılan ailelerin hikâyeleri farklı olsa da içindeki kor ateş aynıydı. Bu duyarlılık, kararlılık bizler için çok kıymetli. İnanıyorum ki onun öncülüğünde bu şiddet sorununun da önüne geçilecek. Emine Erdoğan'la da göz göze ağlaştık. Bana 'Sizi hiç unutmadık' dedi" şeklinde konuştu. Baba Avni Cengiz ise "Devletimizin yanımızda olduğunu, yalnız olmadığımızı hissettik. Çok mutlu olduk" dedi.