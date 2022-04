Hayata geçen her projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın batısındaki turistik ilçelere ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli'nin açılış törenine İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Tünelin açılışını gerçekleştiren Erdoğan özetle şunları söyledi:Eser ve hizmet siyasetimizin en son ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, yeni inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Ulaştırma ve Haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da onları geçebilecek imkânlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Şayet bu uhuvvet iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur.Hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği her yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve kültürel yaşamına can katıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde ülkemizin ve milletimizin dünyada hak ettiği yeri alması için, gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz. Dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz.TURİZMİN kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Akdeniz Sahil Yolu üzerindeki Phaselis Tüneli Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere dağlık bölgeyi aşarak erişim kolaylığı sağladı. 1305 metrelik çift tüpten oluşan tünel, yolu 2 kilometre, yolculuk süresini de 10 dakika kısalttı. Bağlantı yolları ile birlikte 36 kilometre uzunluğa sahip tünel ayrıca bölge ekonomisinde önemli yer tutan sebze ve meyveler ile birlikte kış sera ürünlerinin iç ve dış piyasalara kısa sürede taşınması imkânı sağlamış oldu.EKONOMİDE hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak görüyorum. Phaselis Tüneli'nin ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.EKONOMİK zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti, milletin derdini dile getirmek değil küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Milletimden felaket tellallarına itibar etmemesini istiyorum.