Kardak kahramanından Ukrayna’ya ilkyardım eğitimi

İlkyardım eğitimine ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Boryspil Belediye Başkanı Vladimir Borisenko, insanların bu eğitim sayesinde faydalı bilgiler elde ettiğini belirterek, "Umarım kötü bir durum yaşanmaz ve bu eğitimlere gerek kalmaz ama hazırlıklı olmak lazım. En başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin arabulucu pozisyonda olması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLERİ EN AZA İNDİRMEK ÖNEMLİ

SAT komandosu Hakan Çalışkan, çatışmalarda meydana gelen yaralanmalar sonucu hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının henüz bir hastaneye veya travma merkezine ulaşamadan hayatını kaybettiğini belirterek, eğitimlerin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sahada yapılacak ilk yardım uygulamaları çok önemli. Bunların yalnızca yüzde 10'u hastanede hayatını kaybediyor. Bizim önlenebilir ölümler dediğimiz engellenebilir ölümler var. Bunlar, kol ve bacaklardaki şiddetli kanamalar, göğüs yaralanmaları, hava yolu tıkanıkları gibi... Ukrayna'da bir savaş var, siviller de ateş altında. Bir olaya ilk müdahale edenler o olayın mağdurları. Herkesi kurtarma şansımız yok ama engelleyebileceğimiz ölümleri de en aza indirmek bizim için çok önemli"

BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KURTARMAK İSTİYORUZ

İtfaiye, polis, asker ve sivil halka arama-kurtarma ve ilkyardım konusunda eğitimler verildiğini söyleyen TAP Arama Kurtarma Genel Başkanı Rezzak Elazat,"Burada alınan eğitimler ilk başta şaşırtıcı geldi onlara ve daha sonra ne kadar gerekli bir eğitim olduğunu anladılar. Birçok basit yaklaşımlarla daha fazla insanı hayatta tutmak önemli. Verilen eğitimle savaş bölgesinde yaralanan yüz kişiden en az 30'una yakınına yapılacak ilk müdahale ile hayata tutunması mümkün. Bu bilgiler sayesinde daha çok insanın hayatını kurtarmak istiyoruz" dedi.





3 ÇOCUĞUNU GERİDE BIRAKTI EŞİYLE BİRLİKTE ORDUYA KATILDI

Ukrayna'yı savunmak için 3 çocuğunu geride bırakarak eşiyle birlikte orduya katılan dermatoloji doktoru İrina Boyko, "Çocuklarım Polonya'da şuan. Babaannesinin yanında. Eşimle birlikte Ukrayna'yı savunuyoruz. 6 yaşında en küçük bir çocuğum var. Bu sene okula başlayacak. Savaşı kazanmamız gerekiyor ki okula başlayabilsin. Burada aldığımız teknik eğitim bizim için çok faydalı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.