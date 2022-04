Adana'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü nedeniyle Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene tekerlekli sandalyesiyle katılan ve saygı duruşu sırasında ayağa kalkarak herkesi duygulandıran gazi polis memuru Ahmet Doğan (38), o anki duygularını ve hayat hikâyesini SABAH'a anlattı.İstanbul'da çevik kuvvet olarak polisliğe adım atan Ahmet Doğan'ın 2011 yılında Batman'a tayini çıktı. Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevine devam eden Doğan'ın 2013 yılında 'Ayşe Ada' adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. 9 Ocak 2015 sabahı silah arkadaşlarını evlerinden alarak işe gitmek için yola çıkan polis memuru Doğan'ın otomobili gizli buzlanma yüzünden kayarak takla attı.Feci kazada boynu kırılarak omurilik felci olan Ahmet Doğan'ın hayatı bir anda altüst oldu. Kaza sonrası bir hafta yoğun bakımda kalan Doğan, "Felç kalmıştım. Sadece gözlerimi oynatabiliyordum. Kazadan sadece 6 gün sonra kızımın doğum günü vardı. 2 yaşına girecekti. Bir de zorunlu Doğu görevim bitmişti. Yazın memleketim Adana'ya tayin isteyecektim. Ama ne kızımın doğum gününü kutlamak ne de Adana'ya gelip görev yapmak kısmet olmadı. Daha sonra tedavimin devamı için 4 ay Ankara'da kaldım" diye konuştu.ŞEHİTLİKTEKİ törende saygı duruşu anında ayağa kalkarak herkesi duygulandıran Ahmet Doğan, " İstiklal Marşı ve saygı duruşu anında duygulandım, gözlerim doldu. Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu anında oturmayı kendime yakıştıramadım. Elimden iki şey geliyordu. Birincisi onlar için dua etmek, diğeri de ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunmaktı. Şükürler olsun bunu başardım. Mesleğimi çok seviyorum. Asla pişman değilim. Bir daha dünyaya gelsem yine polis olurum; hatta iyileşsem görevimin başına dönerim. Her zaman yanımda olan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.ANKARA'DAKİ tedavisinin ardından Adana'da da fizik tedavi, spor ve pilates yaptığını anlatan gazi polis, ayağa kalkıp, birkaç adım atabildiğini söyledi: "Başarımı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ABD başkanlarına gittiğimde bana kiralık İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, biz İHA'mızı, SİHA'mızı artık üretiyoruz' sözlerine benzetiyorum. Ülke olarak İHA'ya ihtiyacımız vardı ve azmederek İHA'mızı kendimiz ürettik. Ben de ihtiyaç sahibiyim ve ayağa kalkmam gerekiyordu. İnancımı asla yitirmedim, azmettim. Her zaman 'ayağa kalkacağım' dedim. Yani mecburiyet beni ayağa kaldırdı. Şu an yüzde 95 oranında engelliyim ama Allah'a çok şükür bu duruma kadar geldim" dedi.