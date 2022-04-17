Ümitler tükenirken kalp bulundu kalp nakliyle yeni hayat

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) çalışanı Gökhan Altınok'un (25) kalbi, 6 yıldır yapay kalple yaşam mücadelesi veren Abdi Tanrıöver'e (38) nakledildi. Tanrıöver'in eşi Aygül Tanrıöver, "Tam ümitlerin bittiği anda müjdeli haber geldi" dedi. Antalya'da tabanca ile başına ateş ederek intihar eden Gökhan Altınok'un kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti. Altınok'un organları 6 hastaya umut oldu. Kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay ve ekibinin gerçekleştirdiği 4 saat süren operasyonla Abdi Tanrıöver'e başarıyla nakledildi.Eşinin 6 yıldır yapay kalp ile yaşama tutunduğunu belirten Aygül Tanrıöver, "Artık yolun sonuna gelmiştik. Doktorlar kalp bulunmazsa eşimin bir yıllık yaşam süresini olduğunu söylemişti. Ancak tüm ümitlerin bittiği anda müjdeli haber geldi. Bu sevincin tarifi yok. Karanlık dünyamız bir anda aydınlandı" diyerek sevinç gözyaşı döktü. Tanrıöver eşine donörden kalp nakli yapılabilmesi için 3 yıl önce Gaziantep'ten Antalya'ya taşındıklarını anlattı. Eşine donörden kalp çıkması için her gün dua ettiklerini belirten Aygül Tanrıöver, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyanın en başarılı kalp cerrahları var. Taşındığımıza ve beklememize değdi" diye konuştu.KALP naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, 4 saat süren kalp naklinin başarılı geçtiğini belirterek, "Hastamız 6 yıldır yapay kalp ile yaşıyordu. Kalp hastalarının yaşama tutunmalarındaki tek şansı kalp nakli. Bağış ne kadar çok olursa biz de kalp bekleyen hastalarımıza nakil yapabiliriz" dedi. Prof. Dr. Bayezid, sosyal medyasından nakil sırasında çekilmiş fotoğrafın üstüne, "6 yıldır yapay kalp ile yaşayan 38 yaşındaki hastamıza kalp nakli. Büyük emek, onlarca kişi, mükemmel ekip yeni bir hayat" paylaşımında bulundu.