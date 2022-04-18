153 milyon çocuk yetim

YetimVakfı tarafından Dünya Yetimler Günü'nde İstanbul'da "Sokağıma Şenlik Geldi" etkinliği düzenlendi. Yetimlerin, ailelerin ve gönüllülerin katılımı ile İstanbul Fatih'teki Yetim Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda çocuklar doyasıya eğlendi. Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz vakfın hazırladığı "Dünya Yetim Çocuklar Raporu 2022" kitapçığındaki detayları anlattı. Rapora göre; dünya üzerindeki yaklaşık 2.5 milyar çocuğun 153 milyondan fazlası yetim. Yılmaz "Dünya üzerindeki her çocuk; insanlığın öz evladıdır" dedi. İşte Yılmaz'ın verdiği diğer rakamlar;Her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor.İklim değişiklikleri ve kıtlık bu yıl 35 milyonu çocuk 82.4 milyon insanın yerinden etti.Kovid 5 milyon çocuğu yetim bıraktı.Dünya genelinde 426 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşamakta. 1 milyardan fazla çocuk temel ihtiyaçlarını giderememekte.356 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. SABAH