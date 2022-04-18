‘Acım hiç bitmiyor gün geçtikçe artıyor’

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te aramızdan ayrılışının üzerinden 29 yıl geçti. Özal için dün İstanbul Topkapı'daki anıt mezarında düzenlenen anma törenine eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve gelini Sinem Özal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Levent Ergün, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Semra Özal, "Bu acı hiç bitmiyor, her gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bana güç verecek, bunlara da dayanacağım. Başka çaresi yok, acım çok büyük" dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özal için yayımladığı mesajda "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıldönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.