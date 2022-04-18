Gaziemir’in dönüşümüne suç duyurusu

KAMU DAVASI AÇILSIN

Atmaca ve Şahin savcılığa verdikleri dilekçede, yapılacak tahkikat neticesinde olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin tespit edilip haklarında gerekli soruşturma yapıldıktan sonra kamu davası açılmasını talep etti. Atmaca ve Şahin'in Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusunda tespitler 8 madde halinde sıralandı.

İŞTE O TESPİTLER:

KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET EDİLDİ

Hava fotolarında da görüleceği üzere pazarcı esnafı tarafından kaçak olarak yapılan 50x60 metrekare WC binasının riskli yapı tespiti yapılarak sanki 2348 ada 1 parsel üzerinde vatandaşın yaşadığı parselin tamamı afet riski taşıyormuş gibi izlenim verilmiştir. Bu yöntem ile 2348 ada 1 parsel, tabi olduğu 5393 sayıl kanun hükümleri dışına çıkarılarak usule aykırı şekilde 6306 sayılı kanun hükümlerinden faydalanılması sağlanmıştır.

PROTOKOLÜN YASAL DAYANAĞI YOKR

5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen Aktepe-Emrez bölgesi içerisinde yer alan 1. Etap 2348 ada 1 parsel iddia edildiği gibi afet riski altında değildir. Bu nedenle de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile şirketi İZBETON arasında 6306 sayılı kanun hükümlerine göre yapılan protokol geçersizdir. Dolayısı ile yasal bir dayanağı yoktur.

HÜLLE YOLU İLE İHALESİZ İNŞAAT

Bölgenin bütüncül imar planları yapılmaması nedeniyle bölgede kentsel dönüşümden bahsedilemez. İBB Bölgenin dönüşümünü değil mülkiyeti kendisine ait boş parsellerde hülle yolu ile ihalesiz inşaat yapma/yaptırma hevesine kapılmıştır. 1 etap olarak nitelendirilen 2348 ada 1 parselde yapılacak tüm inşai faaliyetlerin 2886 veya 4734 sayılı ihale kanunu çerçevesinde yürütülmesi gerekir.

İHALESİZ YAPTIRILAMAZ

İBB VE Şirketi İZBETON arasında 6306 sayılı kanun hükümlerine göre 4734 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadan yapılmış olsa dahi İZBETON bu işi İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifine ihale kanunlarına tabi olmaksızın ihalesiz yaptıramayacağı düşünülmektedir.

KANUNLARA MUHALEFET EDİLDİ

İBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, İZBETON ve İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi tarafından tesis edilmiş tüm iş ve işlemler 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına muhalefet ve ihalesiz iş görme olarak ele alınmıştır.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR OLUŞMADAN

Bu alanda konut satın alacak vatandaşların mağdur olmaması amacıyla gerekli incelemelerin acilen yapılması, telafisi mümkün olmayan zararların meydana gelmemesi açısından görevi ihmal ettiği veya görevi kötüye kullandığı tespit edilenler hakkında ivedilikle karar verilmesi önem arz etmektedir.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Yapılan tüm bu işlemlerde haksız kazanç ve kişilere menfaat sağlandığı düşünülmekle beraber 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarına muhalefet edildiği gibi Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile ihale kanunlarının temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine de aykırı işlemler tesis edildiği düşünülmektedir.

KAMU ZARARI

İhale kanunlarına göre Türkiye genelinde yeterli iş deneyim belgesine sahip onlarca firmanın haksız bir biçimde önü kesilerek rekabetin ortadan kaldırıldığı, işin düşük fiyat ile verilebilmesi koşulunun sağlanmadığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple ortaya bir kamu zararı çıktığı, telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilebilmesi adına ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilerden dosyaların ivedi olarak celp edilmesi ve incelenerek sorumluların tespit edilip gerekli yasal ve hukuki yaptırımların işleme konulması talep edildi.