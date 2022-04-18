İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile bir araya geldi

"İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA ARTIP SIKILAŞMAKTADIR"

İki ülke için en önemli şeyin istikrar olduğunu belirten Niyazbekov ise "Türkiye'nin başkenti Ankara'da bizi böyle sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi İstanbul'da buluştuğumuzdan beri ilişkilerimiz daha da artıp sıkılaşmaktadır. Bizim burada sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Onları da öğrenmek istiyoruz. Suç ile savaşmak bizim mesleğimiz. Özellikle siber saldırılar ile savaşmak bizim görevimizdir. Geçen senenin sonunda bizim Kırgızistan Cumhuriyeti'ne yardımda bulundunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Biz bağımsız olduğumuzdan beri 30 sene oldu. 30 seneden beri kardeşliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İki ülkede en önemlisi istikrar. Bu olursa diğer alanlar kendiliğinden gelişir ve biz de buna çaba sarf ediyoruz" dedi.