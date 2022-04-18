Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 2022 haccı açıklaması: Kaç kişi gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.