Zafer Partisi İzmit Belediyesi’ne sordu: 50 milyon nerde?

İzmit Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısı sonrasında ortaya atılan iddialar ve İzmit Belediyesinin yapmış olduğu savunmalar sonrası Zafer Partisi İl Başkanlığı da İzmit Belediyesi tarafından doğrudan temin ile verildiğini iddia ettiği 50 milyon lira ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık, 7 partili ile birlikte Cumhuriyet Bulvarından İzmti Belediyesine kadar yürüdü. Ellerinde "50 Milyon TL Nerede? "Yazılı pankartlar ile yürüyen partililer, ara ar "İzmit Sahipsiz değildir" sloganları da attı. Belediye önüne gelen Çalık ile partililer, İzmit Belediyesinde yetkililer ile yapmış oldukları görüşme sonrasında basın açıklamasını gerçekleştirdi.

NERELERE HARCANDI

Açıklamayı yapan. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık,"Bügün burada toplanma nedenimiz İzmit Belediyesi' nin doğrudan temin yolu ile harcadığı 50 milyon TL'nin nerelere harcandığını sormaktır. Belediye önüne geldiğimizde Belediye Başkan yardımcıları davet etti. Bize bu paranın harcandığı yerleri bilgisayar çıktıları ile açıklayacaklarını ifade ettiler. Ama biz denetmen değiliz. Bu nedenle açıklamamızı yapacağız. Değerli İzmit halkı, bizlerin bugün bu meydanda toplanma sebebi, Tıpkı Kuşadası Belediyesinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'nin, İzmit Halkına ait 50 Milyon Türk Lirasını doğrudan temin yoluyla, birlikte iş tuttuğu çete veya çetelere hortumlamasından ileri gelmektedir."

SESSİZ KALMAYACAĞIZ



Değerli İzmit halkına soruyoruz, siz hiç 50 Milyon Türk Lirasını bir arada gördünüz mü? Sizin hayalini dahi kuramadığınız 50 Milyon Türk Lirasını, İzmit Belediyesine çöreklenen yandaşın "Doğrudan Yolsuzluk" ile iç ettiğini biliyor musunuz?. Biz Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak, kendi aralarında kısa paslaşmalar yapan ve sayıları 10-15 kişiyi geçmeyen eş, dost, yeğen ve yandaşın İzmit Belediye Başkanlığına yakın iş merkezlerinde tuttukları ofislerden İzmit halkının geleceğinin çalınmasına ne seyirci kalacağız ne de bu soygunu gördüğü, bildiği, duyduğu halde sessiz kalanları adam yerine koyacağız.Değerli İzmit Halkı, İzmit Belediyesi 2021 yılı açıklanan Denetim Komisyonu Raporundan edinebildiğimiz bilgi kadarıyla bir önceki denetimlerde tepkilere neden olan Doğrudan Temin ile ihalesiz iş verme alışkanlığı bu yıl 2 katına çıkarak 50 Milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. İzmit Belediye Başkanlığının son bir yılda Doğrudan Temin ile ihalesiz işlere ödediği 50 Milyon Türk Lirasını 12 aya böldüğümüz de İzmit Belediyesinin aylık 4 Milyon 166 bin Türk Lirası tutarında fatura ödemesi gerekmektedir. İzmit halkı adına, İzmit Belediye Başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e soruyoruz; İzmit Belediyesi'ne her ay 4 Milyon 166 Bin Türk Lirası fatura bırakan eş dost yeğen ve yandaş firmalar kimlerdir?

İZMİT'İ SOYDURMAYACAĞIZ

Göreve gelmeden önce seçim vaadi arasında İzmit Belediyesinin Gelir Gider Bilançosunu Belsa Plazadan aşağıya sarkıtarak asacağını ve şeffaf belediyecilik yapacağını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinden aylık 4 Milyon 166 Bin Türk Lirası tahsis eden firmaların isimlerini kent sakinleri ile paylaşmayı düşünür mü" dedi. Son olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 50 milyon TL nerde diye sorulduğunda alakasız cevaplar verdiğini ifade eden Çalık, " Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, bir tek 50 Milyon Türk Lirasının kimler arasında paylaşıldığını söyleyemiyor.Doğrudan Temini, Doğrudan Yolsuzluğa çeviren Fatma Kaplan Hürriyet, görülen o ki, Trakya'dan İzmit'e okumaya ve İzmit'i yönetmeye değil eş, dost, yeğen ve yandaşları ile birlikte İzmit'i soymaya gelmiş.Zafer Partisi olarak İzmit'i eşe, dosta ve yandaşa soydurmayacağız. İzmit'i soyan çeteye hukuk önünde İzmit'in sokaklarını dar edeceğiz" dedi.