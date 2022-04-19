Bakan Kasapoğlu: Dünyanın umudu Türkiye’nin gençleri

Eskişehir'in spor potansiyeli ve spor kültürü açısından çok önemli bir marka olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Her günü gençlerimizle birlikte iftar sofralarında değerlendirme adına, kucaklaşma adına bir imkan biliyoruz. Bugün hem gençliğin hem de sporun marka şehri Eskişehir'deyiz. Eskişehirimiz hem gençlik yatırımları açısından hem de spor potansiyeli ve spor kültürü açısından önemli bir marka. Bizde bu markayı nasıl daha farklı noktalara taşırız. Nasıl daha da büyütürüz? Sporun erişebilirliliğini branş noktasındaki çeşitliliğini hem altyapı hem de sportif insan kaynağı açısından nasıl daha yüksek noktalara taşırız? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede pek çok tesisi, pek çok farklı altyapıyı başta Eskişehir stadyumu olmak üzere inşa ettik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu yatırımlarımız ve çalışmalarımız yine en yüksek gücüyle, en hızlı bir şekilde devam edecek. Vatandaşımızın 85 milyonun spora erişimi, kadınıyla, erkeğiyle genci, yaşlısıyla, engellisiyle bizim için çok önemli. Bunu sağlama adına hakikaten ülkemizin dört bir tarafında mükemmel bir tesisleşme altyapısını inşa ettik" diye konuştu.