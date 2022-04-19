CHP’li Meclis Üyesi AK Parti’ye geçti

AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi olan Fahrettin Yürek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti. Yürek'e parti rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı. İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Fahrettin Yürek, "Bu kararı almamda en büyük etkenlerden biri İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'nin samimiyeti ve güveni olmuştur. Kendisine ve teşkilatına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum. Allah'ın izniyle bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ailemle birlikte bu kutlu davaya en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğim" dedi. Kabaktepe de "Hizmet kervanımız güçlenerek büyüyor" ifadesini kullandı.