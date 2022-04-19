Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2022 23:17 Son Güncelleme: 19.4.2022 23:30

Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: MSB’den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika... Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.

Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
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