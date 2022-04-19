Yaldız Nine’nin Erdoğan duası: Hangi dağdan aşarsa yolu açık olsun

Erzurum'unTortum ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Yaldız Elagöz, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'in kendisini ziyareti esnasında Başkan Erdoğan için dua etti. Yaldız Ninenin "Yerde karıncalar, havada kuşlar, mağripler, meşripler, ehl-i dinler, ehl-i islamlar, gaziler, şehitler, müridler, evliyalar, enbiyalar, bütün mahlukatlar Tayyip'e yardım etsin. Hızır yoldaşı olsun. Mevlam arkadaşı olsun, hangi dağdan aşarsa yolu açık olsun. Allah hepinize mutlu günler versin, onu da bir daha kazandırsın, iki de kazandırsın. Allah oğlunu, uşağını gadadan beladan, şeytan şerrinden, esvaplı şerrinden, münafık şerrinden emin ede. Allah kötü insanların şerrinden emin ede" şeklindeki duası herkesi duygulandırdı.Duadan sonra Milletvekili Aydemir Yaldız nineyi orada bulunanlara tanıtırken, "ablamız 105 yaşında, belki daha fazla..." derken, Yaldız ninenin sözü kesip "yüz, yüz" diye uyarıda bulunması güldürdü.