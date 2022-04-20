Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ’Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele’ iddialarını yalanladı: Altını çizerek söylüyorum...

"BİZ SURİYE'DE, PEK ÇOK YERDE OYUNLARINI BOZDUK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve kudretli bir devlet olduğunu vurgulayan Bozdağ, terörle Cumhuriyet öncesinde de mücadele edildiğini aktardı. Bozdağ, Cumhuriyet döneminde de 40 yıldır bölücü terör örgütü ve bu örgütle iş birliği içerisinde olan terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir yandan PKK, öte yandan FETÖ, öte yandan DHKP-C, öte yandan MLKP, öte yandan DEAŞ, hasılı alfabede neredeyse harf kalmıyor terör örgütlerinin ismini sayarken. Biz görüyoruz ki bu terör örgütlerinin her biri yabancı ülkelerin kucağına oturmuş, onlardan finans, silah, eğitimi desteği alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bu devletin çalışanlarına, sivil insanlarına, askerine, polisine, zabıt katibine, hakimine, savcısına, infaz koruma memuruna, bu devlete hizmet eden kim varsa herkese saldırıyorlar.