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Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:33

PKK'ya üst düzey darbe! Teslim oldu, Türkiye'ye getirildi...

PKK’ya üst düzey darbe! Teslim oldu, Türkiye’ye getirildi...

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Çavreş kod adlı M.K. teslim oldu. M.K. Türkiye'ye getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Pençe-Kilit operasyonu çerçevesinde Zap, Avaşin, Basyan ve Metina bölgesinde PKK'lılara askeri, siyasi ile ideolojik eğitim veren sözde üst düzey PKK'lı terörist Çavreş kod adlı M.K., ikna çalışması sonucu teslim olup Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Pençe-Kilit Harekatı'yla Zap, Avaşin, Basyan ve Metina bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirirken, operasyonlarda PKK'da da çözülmeler sürüyor.

2006 yılında Iğdır'dan terör örgütü PKK'ya katılan ve PKK'nın askeri ve ideolojik eğitiminden sorumlu Çavreş kod adlı M.K., Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

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PKK'ya üst düzey darbe! Teslim oldu, Türkiye'ye getirildi...
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