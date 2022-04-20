Şehit Teğmen Kanlıkuyu, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naşı, daha sonra memleketine gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Şehidin naşı buradan askeri uçakla Ankara'ya getirildi.

BABA VE DEDE OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

Şehit Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi Ankara'da ilk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli olan babası Mustafa Kanlıkuyu ve ailesinin oturduğu Yeni mahalledeki eve helallik alınması için getirildi. Şehidin anne ve babası ile hamile olan eşi şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin annesi gözyaşları içinde oğlunun fotoğrafını defalarca öperken şehidin eşi ise güçlükle ayakta durabildi. Daha sonra şehidin naşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere karayoluyla dede ocağı Çankırı'nın Atkaracalar İlçesine getirildi.

ŞEHİDİ HAMİLE EŞİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Burada dede ocağında alınan helalliğin ardından şehidin naşı Atkaracalar Merkezi Cami avlusuna getirildi. Şehidin buradaki cenaze törenine Törene şehidin eşi Şeyma Nur, annesi Songül, babası Mustafa, dedesi Ahmet, babaannesi Semiha Kanlıkuyu ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin hamile olan eşi Şeyma Nur Kanlıkuyu, cenaze töreninde görevlilerin desteğiyle ayakta durdu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Şehidin cami avlusuna getirilen tabutunun başına gelen babası Mustafa Kanlıkuyu, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit piyade teğmen Kaan Kalıkuyu'nun tabutu silah arkadaşları tarafından top arabasına kondu. Şehidin cenazesi tekbir sesleri eşliğinde ilçe mezarlığına götürüldü. Şehit teğmen burada dualar eşliğinde toprağa verildi.