Şırnak’ta iki kaza 3 ölü

Şırnak'ta Cizre – Nusaybin ve Cizre-Silopi ilçeleri arasında bulunan uluslar arası karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.



Şırnak'taki ilk kaza Cizre-Silopi Karayolunun 17 Km.bulunan Nerdüş köprüsü mevkiinde yaşandı. Yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı Uluslararası karayolunda seyir halinde olan kamyonet ile karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Aynı yolda seyir halinde olan bir otomobil de şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Olgun araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile birlikte olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yusuf Olgun yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda araçtan çıkarılıp ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Olgun,doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İkinci kaza ise Cizre-Nusaybin ilçeleri arasında yaşandı. Diyarbakır'da bir haftadan bu yana tedavi gören kaynanasını alıp özel aracı ile Cizre'ye dönen Serdar Kürekçi, ilçeye 40 km kala Çığır köyü mevkiinde kaza yaptı. Kazada Serdar Kürekçi hafif yaralanırken, eşi Saliha ve kayınvalidesi Şahide Kürekçi ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha ve Şahide Kürekçi doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken araç sürücüsü Serdar Kürekçi'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.