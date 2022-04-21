Ayşe Keşir: “Güçlü kadın güçlü Türkiye ilkesi ile çalışıyoruz”

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Muradova ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren Ayşe Keşir, heyete son 20 yıldır AK Parti hükümetinin kadın alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Güçlü kadın güçlü Türkiye ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Keşir, kadının başta eğitim olmak üzere her alanda desteklendiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve 4 yıl devam edecek olan 'Nerede kalmıştık?' projesi ile 'Kadın emeği' projesi ile ilgili bilgilendirme yaptı.Nerede kalmıştık projesi ile eğitim hayatı yarıda kalmış kadınlara ikinci bir şans verildiğini aktaran Keşir bu projeyi çok önemsediklerini ve Türkiye'de kadın girişimcilere verilen desteklerden bahseden Keşir, güçlü Türkiye'yi kadın erkek hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında Türkiye'nin başta yasalar nezdinde yaptığı çalışmalardan bahseden Keşir, dünyaya örnek olan KADES uygulaması hakkında da Azerbaycan'dan gelen heyete bilgiler verdi.Muradova da Türkiye'den örnek alınacak çok güzel uygulamalar olduğunu belirtti. İki devlet tek millet olarak dünyaya birlik dersi verildiğini aktaran Bahar Muradova, "Karabağ zaferi ile Azerbaycan ve Türkiye dünyaya birlik dersi verdi. Birlikte gücümüzün farkındayız. Aile, kadın ve çocuklarla ilgili kurduğunuz çok güzel sistem var sizden öğreneceğimiz çok güzel uygulamalar mevcut.Türk dünyası için sorumluluklarımız var" dedi.Görüşmede AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'ndan Fatoş Gürkan, Emine Yavuz Gözgeç, Nilgün Ök, Fatma Ataseven, Oya Eronat, Aslı Seren, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesinden Hukuk Bölümü Başkanı Taliye İbrahimova, Dış İlişkiler ve Protokol Hizmeti Bölüm Başkanı Ferit Adilov ile Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği'nden diplomat Ceyhun Halilov da yer aldı.