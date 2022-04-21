Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Avrasya Tüneli 1 Mayıs’tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor

"BİSİKLET VE SCOOTER KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJELER OLUŞTURUYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Toplu taşımada ve hizmet araçlarında elektrikli taşıtların kullanımının artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevrenin sürdürülebilirliği için ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve millî teknolojilerin gelişmesini teşvik ediyoruz. Sayıları hızla artan elektrikli araçların ülkemizde de yaygınlaşmasını mümkün kılacak teknik ve idari alt yapıya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehirlerde bisiklet ve skuter kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz" dedi.

"40 BİN METRENİN ÜZERİNDE KORUYUCU OTOKORKULUK YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Karaismailoğlu, 2022 yılı içerisinde motosiklet kullanımının önceki yıla nazaran yüzde 15,6 oranında arttığını ve yeni rakamla birlikte Türkiye'de 3,8 milyon motosikletli olduğuna değindi. Karaismailoğlu, "Ulaşım ve iletişim altyapısının gelişiminde hızla gelişen ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojiler, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini değişime uğrattı. Özellikle büyükşehirlerimizin caddelerinde ortalama hızları saatte 50 kilometrenin altında elektrikli ve elektriksiz çeşitleri olan mikro hareketlilik araçları çok arttı. 2003 yılında yaklaşık 1 milyon olan motosiklet sayısının bugün 4 milyona dayanması da motosiklet kullanımına yönelik talebin giderek arttığını gösteriyor. 2022 Şubat ayı TÜİK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın Ocak-Şubat ayına göre yüzde 15,6 oranında yükseldi. 2022 yılı Şubat ayında 14 bin 468 adet tescil yapıldı. 2021 Şubat ayında bu sayı 12 bin 517 adetti. Bugün trafiğe kayıtlı yaklaşık 25,4 milyon taşıt bulunuyor ve bunun 3,8 milyonunu yani yüzde 15'ini motosikletler oluşturuyor. Bu noktada bakanlık olarak motosiklet kullanıcılarının önce can, hemen sonra da mal güvenliği için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yollarımızın sadece altyapılarını değil, üst ve sanat yapılarını da üstün bir planlamayla tasarlayıp inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.