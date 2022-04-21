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Giriş Tarihi: 21.4.2022

CHP şantajcıyı korudu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP şantajcıyı korudu
Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor. 2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı. B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiği öğrenildi.
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CHP şantajcıyı korudu
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