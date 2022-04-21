CHP şantajcıyı korudu

Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor. 2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı. B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiği öğrenildi.