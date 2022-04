Kandil ortadan kalkınca HDP’nin varlığı da bitecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdiPençe-Kilit Harekâtı'yla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de sınır güvenliğimizi garanti altına almaktır. Bir süre önce terörle mücadele konseptimizi değiştirdik. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine doğru genişlettik. Bu stratejinin etkilerini de kısa sürede gördük.Sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz. Suriye'nin bir kısmında palazlanmaya hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yok. HDP, terör örgütünün payandalığı dışında hükmi şahsiyeti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Türkiye, gönül coğrafyası sınırlarını aşan bir ülkedir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almayı sorumluluk olarak görüyoruz. Suriye'den Libya'ya kadar her konuda ilkeli bir yaklaşım sergiliyoruz. Çevremizde ve dünyada ne olursa olsun bizim yerimiz, bizim tutumumuz gayet nettir. Bizde riyakârlık yok; ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Böyle olduğu için de savaşan tarafların saygısını kazanan bir ülke durumundayız. Biz terörle mücadele imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek olduk. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu ülkede yaşıyoruz.28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin olmadığı ortaya çıktı. Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Vatandaşlarımız 6'lı masanın her gün bir yenisi patlayan entrikalarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecek. Siyasetçilik oynayanlar yine hezimete uğrayacak, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.Bu ramazanı da kuzeyimizdeki kanlı savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle de yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. BM başta olmak üzere her platformda Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlılılık daveti yaptık. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun İsrail ile dengeli bir ilişkiden geçtiği açıktır. Ancak bu zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara, işgallere göz yumacağız anlamına gelmez. Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz.Salgının sebep olduğu sıkıntılara kur dalgası eklendiğinde milletimizin yanında yer aldık. Her kesime destek sağladık. Karadeniz'deki savaş ise küresel ekonomide yaşanmakta olan sarsıntıyı daha da derinleştirdi. Türkiye'nin bugünündeki sıkıntıları çözmenin ötesinde yarınlarını da kurtaracak adımlar atıyoruz. Her yerde yükselen enflasyonun ve tedarikin yol açtığı sıkıntıları takip ediyoruz. Bize düşen içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak birliğimize ve beraberliğimize sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o muhteşem manzarası hâlâ aklımızdadır. Müjdelerimizi birer birer milletimizle paylaşıyoruz.Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum. Muhalefetin ramazanın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz.Toplantı sonrası gazetecilerin soruları yanıtlayan Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacı tartışmalarına ilişkin soruya da "Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir"' yanıtını verdi.