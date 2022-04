Prof. Dr. Aygün Attar: Şuşa Zafer Kurultayı’nın heyecanını yaşıyoruz

Dünya Azerbaycanlıları 5.Kurultayı Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in katılımıyla 22 Nisan 2022 tarihinde Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'da gerçekleşecek. Kurultaya Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı başkanı Prof. Dr. Aygün Attar katılacak. Azerbaycan yolculuğu öncesi Şuşa Zafer Kurultayını değerlendiren Attar, "Şuşa bir millet iki devlet olan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisinin müttefiklik ilişkisine dönüştüğü yerdir" dedi.

NADİDE HAZİNE EŞŞİZ GÜZELLİKTİR ŞUŞA

Prof. Attar şu ifadeleri kullandı: Şuşa, kadim Azerbaycan toprağı olmakla birlikte Türk kültür mabedimiz diye tanımlaya bileceğimiz bir coğrafyadır. Şiş kayalıkların ve zümrüt yeşilliğin çepeçevre sardığı nadide hazine, eşsiz güzelliktir Şuşa. 20.yüz yılın başlarında Türk aydınlanma harekâtının öncülerinin ağırlıklı olarak bu ilden yetişmesi tesadüf değildir. Cennet havası, bin derde deva olan suyu, görenleri hayran bırakan güzelliği ile birlikte eğitimli insanları sayesinde Azerbaycan'ın doğal konservatuarı ve medeniyetimizin payitahtı ünvanına kazanmış olan Şuşa birinci ve ikinci Karabağ Savaşının kaderini tayin eden bir şehir olmuştur. Şuşa, kahraman Azerbaycan askeri ve Muzaffer komutan Aliyev'in üstün başarısıyla işgalden azad edildikten sonra düşman beyaz bayrağı çekerek teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır.

ŞUŞA KARDEŞLİĞİN MÜTTEFİKLİĞE DÜNÜŞTÜĞÜ YERDİR

Attar, sözlerine şöyle devam etti: "Aynı zamanda, bir millet iki devlet olan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisinin müttefiklik ilişkisine dönüştüğü yerdir, Şuşa. Şuşa beyannamesi, her iki devlet başkanı tarafından atılan imza ile Karabağ Zaferini taçlandırmış ve müttefikliğin hukuku esasını temin etmiştir. Çok şanslı ve mutlu insanım ki o tarihi güne orada, dedemin mezarının bulunduğu Şuşa'da tanıklık etme şansım oldu. Şimdi, Sayın Aliyev 'in talimatıyla Azerbaycan Devlet Diaspor Komitesi 5.Dünya Azerbaycanlılar kurultayını Şuşa'da gerçekleştiriyor, bu günlere binlerce kere şükürler olsun. Dünyanın 50'den fazla ülkesinden 400' den fazla soydaşımız Can Azerbaycan 'a toplanarak cennet Şuşa'da yolculuk yapıyor. Hepimiz topraklarımız işgalden azad edildikten sonra Karabağ 'da yapılacak olan şu en kalabalık toplantının heyecanını yaşıyoruz."

TÜRK DİASPORASI BARIŞ TEMELLİ DİALAOGTAN YANADIR

Şuşa Kurultayı'nın çok önemli olduğunu söyleyen Attar, "Zira yıllar önce Aliyev, bir milletin iki diasporu olmaz değimiyle ortak lobi kimliğimize vurgu yapmıştı. Ermeni diasporundan farklı olarak Türk Diasporası barış temelli dialog ağırlıklı faaliyetleri ile bilinmektedir. YTB ile Azerbaycan Diaspor Komitesi arasındaki sıkı işbirliği ve 44 günlük Karabağ Savaşında her alanda olduğu gibi burada da orataya konulan ortak irade çok kıymetliydi. Sayın Aliyev 'in hitaplarında Azerbaycan Türkiye ilişkileri ve ortak lobi faaliyetleri hakkında söylemler olacağını tahmin ediyorum" dedi.

ZAFER KURULTAYI TÜRK DÜNYASINA UĞUR GETİRSİN

44 günlük savaşta hem alanda hem de diplomatik masada olağanüstü başarılara imza atan Azerbaycan Devlet başkanının soydaşlarımızı Şuşa'da ağırlamasını, kamu diplomasi adına çok önemli bir hamle olarak değerlendiriyorum. Sivil inisiyatifin akıllı hamlesi ve millet devlet işbirliğinin Karabağ zaferini beraberinde getiren Demir Yumruk etrafında toplandığı şölen olan Şuşa Zafer Kurultayı Türk Dünyasına ve gönül coğrafyamızın varlık gösterdiği her yere hayır uğur getirsin.