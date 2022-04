Sporcularımızın hep yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sporcularla Etnospor'da iftar programına katıldı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları kaydetti:Sizler yarışmalarda elde ettiğiniz derecelerle sadece bireysel kariyerinizi zirveye taşımakla kalmadınız aynı zamanda insanımıza büyük sevinçler yaşattınız. Rabim ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin sporda da makûs talihini yendiğimizi görüyoruz.Sporcularımız katıldıkları hemen hemen hiçbir uluslararası yarışmadan artık elleri boş dönmüyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Dünyada 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği bu organizasyonda toplam 28 madalya kazanarak milletimizin iftihar kaynağı oldular. Geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında sporcularımız adlarını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırdılar.Spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Her bir başarımızın, madalyanın gerisinde sabır, fedakârlık, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Bu başarıların yanında devletimizin desteği ve teşviki de çok önemli katkı sunuyor. Her bir il veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz seferberlik ruhuyla çalışıyorlar.Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. 81 vilayetimizle devam eden yatırımlarla Türkiye aydınlık gelecek, potansiyel vadediyor. Sizler de gerek başarılarınız, kazandığınız madalya ve örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum. Tüm imkânlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl şimdiye kadarki başarı hikâyelerini birlikte yaşadıysak 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarılara birlikte imza atacağız.