TBMM Başkanı Şentop, satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan satranç turnuvasının Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenindeki konuşmasında, TBMM'nin millet iradesinin tecelli ettiği mekan olduğunu söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu ile geçen yıl başlattıkları iş birliğinin güçlenerek sürdüğünü anlatan Şentop, bu organizasyonun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında gelenekselleşerek sürmesini temenni etti.

Şentop "Yurdumuzun dört bir tarafından iştirak eden çocuklarımızın satranca olan ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Meclisimizin 102. yılında satranç turnuvasında çocuk ve gençlerimizin büyük bir coşkuyla buluşması, Türkiye'nin satranç yıldızlarının ortaya çıkması çok güzel bir tablodur. Her yaş kategorisinde bu etkinliğe ülkemizin her bölgesinden katılan çocuk ve gençlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan etkinliklerinin, Kovid-19 salgınında, alınan tedbirler nedeniyle arzu edildiği gibi gerçekleşmediğini, uzun bir aranın ardından bu yıl bir hafta boyunca yapılacak etkinlikleri zenginleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Milli mücadelenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından başlatıldığını hatırlatan Şentop, "Bu mücadelenin iki temel esası vardı: Bunlarda birisi tam bağımsızlık, ikincisi ise tam bağımsızlığı sağlamak için mücadele ederken bunun sadece millete dayanarak gerçekleştirme idealiydi. Bu amaçla işgal günlerinde sadece cephelerde düşünülmedi aynı zamanda bu savaşı yönetecek bir meclis düşünülmüştür. Bu nedenle de ilk olarak TBMM açılmıştır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Şentop, bombaların atıldığı sırada milletvekillerin toplantı halinde olduğunu ve TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ikinci kez "Gazi" unvanı aldığını vurguladı.

Satrancın önemine değinen Şentop, satrancın "kralların oyunu" olarak bilindiğini, "tahmin et, karar ver, hamle yap ve kazan" mantığının, yönetici zekaları diğer insanlardan ayırdığını belirtti.

Şentop, konuşmasının ardından dereceye girenlere ödüllerini verdi. Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edildi.

Yarışmada 9-12 yaş grubunda; Ege Tuna Öktem birinci, Ömer Arda Koyuncu ikinci ve Sarp Şahin üçüncü oldu. 7-8 yaş grubunda ise Hasan Emir Günay birinciliği, Neşet Eren Karaboğa ikinciliği ve Beren Çetin üçüncülüğü elde etti.

Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBMM katip üyeleri AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

Tören sonunda TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Meclis halkla ilişkiler binası girişine kurulan bahçe satrancı alanına geçti. İlk hamleyi başlatan Şentop, törende dereceye giren sporcuların müsabakalarını izledi.