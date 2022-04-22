AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Hiç kimse Türkiye’ye göz dikemeyecek

"ARTIK SAVUNMAMIZIN YÜZDE 70'İNİ MİLLİ VE YERLİ İMKANLARLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Çelik, askeri tatbikatlara da değinerek, "Türkiye'nin geldiği noktada artık savunmamızın yüzde 70'ini milli ve yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tabanca alması zorlaştırılan, ambargo uygulanan bir Türkiye, bugün karada, havada, denizde İHA'larla, SİHA'larla bütün dünyanın dikkatini çeken bir biçimde kendi müdafaasını, kendi savunmasını yapacak bir kudrete geldi. Bu, sevgili kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu büyük yürüyüşe, bu büyük demokrasi mücadelesine, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin güçlenmesi mücadelesine sizin verdiğiniz destek sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA EN GÜVENİLİR ARABULUCU TÜRKİYE'DİR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün dünyada ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde etrafımızdaki savaşı görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bütün bir dünyayı nasıl sarstığını görüyorsunuz. Bunun içerisinde Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü diplomasi sayesinde bütün dünyanın gözbebeği olarak bir kere daha öne çıktı. Dünyada en güvenilir arabulucu kimdir? Türkiye. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku veren ülke kimdir? Türkiye. Eğer mazlumların ihtiyacı varsa, mazlumların sığınağı kimdir? Türkiye.