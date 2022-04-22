Bakan Soylu: Terör yuvalarını çökerteceğiz!

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TERÖR YUVALARINI TEKER TEKER ÇÖKERTMEKTEDİR"

Soylu, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör yuvalarını teker teker çökerttiğini anlatarak, "Bugün sizin evlatlarınız, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak bu coğrafyanın her santimetrekaresine onurumuzu, gururumuzu ve hürriyetimizi taşıyorlar." dedi.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Milletimize sözümüzdür; bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizdeki ve ülkemizin etrafında bulunan tüm terör yuvalarını çökerteceğiz ve terör örgütünün nefes almasına bir daha fırsat vermeyeceğiz. Sadece onları değil, onların efendilerini de çökerteceğiz.

Yarın sizin ilk iş gününüz değil, yeni bir hayatın ilk günüdür. Bundan sonra atacağınız her adımda, alacağınız her nefeste, bu üniforma size, ülkemize umudunu bağlamış tüm mazlumlara karşı sorumluluğunuzu hatırlatacaktır. Siz sadece ailelerinizin umudu değil, bu asil milletin ve ayrıca tüm mazlumların umudusunuz."

"JANDARMA SAYIMIZI 139 BİNDEN 193 BİN SEVİYESİNE ÇIKARDIK"

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Jandarmasının, 2016'daki yüzde 56 seviyesinden yüzde 87'ye getirdiği profesyonellik oranıyla kriminal laboratuvarlarından göç yönetimine, trafikten asayiş hizmetlerine, kaçakçılıktan narkotik suçlarla mücadeleye kadar pek çok alanda yüksek kapasiteli hizmet üreten, yüksek personel kapasitesine sahip, yüksek teknoloji kullanan dünyanın ender teşkilatlarından biri olduğunu aktardı.

2018 yılından itibaren 9 Atak helikopteri aldıklarını hatırlatan Soylu, "İnşallah 2022 sonu itibarıyla toplam Atak helikopter sayımız 17 olacaktır. 2017'de 4 SİHA'mız vardı, bugün toplamda 46 insansız silahlı hava aracımız var. 15 Temmuz'un tahribatlarını giderdik. Toplam jandarma sayımızı 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık. Özellikle terörle mücadele başta olmak üzere bu teşkilatın tecrübesine, bilgisine, operasyon kabiliyetine ve kapasitesine sahip dünyada bir başka jandarma gücü yoktur." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve başlayacak 1162 jandarma komandoya görevlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından sahneye çağrılan dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı, ilk üçe giren mezun ve ailelerine teşekkür belgesi verildi.

Türk bayrağının Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a verilmesinin ardından tören geçişi gerçekleştirildi, komandolar gösteri yaptı.

Jandarma mehter bölüğünün marş dinletisinin ardından mezun komandolar aileleriyle buluştu.

Törene, mezunların ailelerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.