Son dakika: Gezi ana davasında karar günü! Osman Kavala son savunmasını yapacak





* Bu mahkeme bir yıllık yargılamanın ardından beraat kararı verdi, ancak istinaf mahkemesi beraat kararını bozdu ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı 30. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.



* Bu arada Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 15 Temmuz darbe girişiminde rolü olduğu iddiasıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni bir dava açıldı.



* Kavala ve Barkey'in 15 Temmuz dosyası, Gezi Ana Davası ile birleşti.

* Ana Gezi Davası da daha sonra, Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı grubu üyesinin yargılandığı dava ile birleşti.