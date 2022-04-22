Son dakika: Gezi ana davasında karar günü! Osman Kavala son savunmasını yapacak

İstinafın bozma kararı üzerine ikinci kez yapılan yargılamada Cumhuriyet savcısı, 4 Mart'ta davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Savcı, sanıklardan Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
Savcının mütalaasında diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası verilmesi isteniyor. Firari sanıklar Henry Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılması ve yakalanmalarının beklenmesi gerektiği belirtiliyor.
Mütalaada, sanıklar arasındaki iletişime ve para transferlerine yer verildikten sonra şu tespit yapılıyor: "Uluslararası spekülatör George Soros'un ülkemizdeki temsilcisi konumundaki sanık Mehmet Osman Kavala, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirket görünümlü legal yapıları kalkan olarak kullanarak, ülkemizdeki Kürt ve Ermeni vatandaşların ülkemize karşı kışkırtılması ve bölücü eylemlere kalkışılması yönünde uzun yıllardır lobi ve toplum mühendisliği faaliyetleri yürütmekte, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden sözde kültürel etkinliklerin fonlanması adıyla ülkemizde gerçekleşen birçok bölücü organizasyona para kaynağı olmaktadır."
EK SÜRE VERİLMEYECEK
Savcı mütalaasının ardından 21 Mart'a yapılan duruşmada ise sanık avukatları, dosyada eksiklikler olduğunu öne sürmüş, mahkeme heyeti de sanıklara ve avukatlara son savunmalarını hazırlamaları için son kez süre vermiş, ek süre verilmeyeceği konusunda uyarı yapmıştı.
DAVA SÜRECİ
Yargılama sürecinde yaşananlar ise özetle şöyle:
* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Osman Kavala, Gaziantep'teki Alman Goethe Enstitüsü temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası geldiği Atatürk Havalimanı'nda 17 Ekim 2017'de gözaltına alındı, 1 Kasım 2017'de İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
* İlk olarak Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ile birlikte 16 sanık hakkında Şubat 2019'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
* Bu mahkeme bir yıllık yargılamanın ardından beraat kararı verdi, ancak istinaf mahkemesi beraat kararını bozdu ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı 30. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.
* Bu arada Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 15 Temmuz darbe girişiminde rolü olduğu iddiasıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni bir dava açıldı.
* Kavala ve Barkey'in 15 Temmuz dosyası, Gezi Ana Davası ile birleşti.
* Ana Gezi Davası da daha sonra, Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı grubu üyesinin yargılandığı dava ile birleşti.
* Yargıtay, Gezi olaylarına katılan Çarşı grubu üyeleri ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.
* 21 Şubat 2022'de Ana Gezi Davası ile Çarşı Grubu Davası tekrar ayrıldı.