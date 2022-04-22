Sayan: “Kılıçdaroğlu’nun elektrik parasını yatıracağım”

Ağrı Belediyesi tarafından, kentteki üniversite öğrencileri için bir restoranda sahur programı düzenlendi.

Düzenlenen programa öğrencilerin yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, gazeteci Turgay Güler, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca katıldı.

Sahur sonrasında gazetecilere açıklama yapan Başkan Sayan, düzenledikleri bu tarz programların kentteki birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu kaydederek, her zaman gençlerin yanında olduğunu dile getirdi. Ağrı'nın artık huzur kenti olduğunu ifade eden Sayan, "Bugün yine burada 700-800 genç kardeşimizle sahur yapıyoruz. Kardeşlerimiz buraya sığmadı. Başka bir kafeye aktardık. Gençlerin birlik ve beraberliğe ne kadar önem verdiğini hepimiz gördük. Birileri şaşırıyor. Ağrı'da 30 liraya kahvaltı mı olur. Herkesin bildiği bir rakam. Asıl amaçları bu değil zaten bu birlik ve beraberliği kıskanıyorlar. Ama Ağrı gençlerinin bir arada olduğunu görüyoruz. Birlikteliğimizi dosta düşmana gösteriyorlar. Birileri şaşırıyor. 'Hala AK Parti Ağrı'da bu kadar genç toplayabiliyor mu?' İşte görüyorsunuz, gençlerimiz geliyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde coşkulu bir şekilde burada sahur programları gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin her tarafından gençlere sahur vermek isteyen kardeşlerimiz bizi arayıp para gönderiyorlar, biz de gençlerimize sahur veriyoruz. Ağrı daha da gelişecek. Daha da güzelleşecek. Ağrı bir huzur kentidir. Ağrı'da sadece HDP'nin gençliği değil Burada artık Türkiye'nin gençliği boy göstermeye başladı" dedi.

"TÜRKİYE HUZURSUZ OLMASIN"

Başkan Sayan, Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesi konusuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı. Ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ancak ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim. Biraz önce öğrenci kardeşlerim de teklif etti. Hepimiz birer lira verelim. Kılıçtaroğlu'nun faturasını ödeyelim diye. Bende bu teklifi makul gördüm. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kendisini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor. 'Devlet idaresini ele geçireceğim' diye ortalıkta dolaşan bir insana bu yakışmaz. 'Ben liderim, cumhurbaşkanı adayı olacağım' sözlerini aklından geçiren bir adamın böyle komik durumlara düşmesi Türkiye ve siyaset adına üzüntü verici bir durumdur. Farz edin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve bütün vatandaşlar inat etti elektrik faturasını ödemediler. Ne olacak bu ülkenin hali ve ekonomisi? Dolayısı ile bende Mansur Yavaş'ın başlattığı askıda fatura vardı. Benim de ikinci ikametim Ankara'da ve ben de askıda faturaya destek olacağım. Kılıçdaroğlu'nun faturasını yatıracağım."