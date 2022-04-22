SON DAKİKA | Otogar bombacılarının cezası belli oldu! "İstanbul'u kana bulayacaklardı"

100 DOLAR'A BOMBA TAŞIDILAR

İddianamede Esat K., isimli kişinin Yaşar S.'yi arayarak Harem'de kendisine ait olan bir paket olduğunu, paket içerisinde silah bulunduğunu Yaşar S.'nin paketi alması durumunda 100 dolar kazanacağı teklifinde bulunduğu ifade edildi. Yaşar S.'nin teklifi kabul etmesi üzerine olay yerine İbrahim Z.,ve Ramazan A.,isimli kişileri gönderdi. 2 şüpheli Yaşar S., tarafından kendisine gönderilen fotoğraftaki şahısa teslim aldıkları poşeti teslim etmek için harekete geçti.

POLİS ÇEVİRİNCE BOMBALI ÇANTAYI ATIP KAÇTILAR

Poşetle birlikte Esenler otogarına korsan taksi ile gelen İbrahim Z., ve Ramazan A., otogar polislerinin dikkatini çekince yanlarında bulunan bomba yüklü çantayı atarak kaçamaya başladı. Polisler kovalaması sonucu yakalanan 3 şüpheli, para karşılığında silah taşıyacaklarını düşündüğünü bu nedenle çantayı teslim aldıklarını söz konusu çantada silah olduğunu bomba olduğunu bilmediklerini polislerden çantada silah olduğunu düşündüklerini için kaçtıklarını ifade ettiler.