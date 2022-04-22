TÜGVA’ya bombalı saldırı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine dün sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Valiliği, binada hasar meydana geldiğini ancak yaralı ve can kaybının olmadığını duyurdu. Açıklamada soruşturma açıldığı bildirildi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Biz bu olayı son zamanlarda Türkiye Gençlik Vakfımızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.