Ukraynalılardan Buca katliamına kefenli ve kanlı eylem

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ederken Son olarak Bucha'daki katliam dünyayı ayağa kaldırdı. 410 sivilin öldürüldüğü kentten kan donduran görüntüler Ukraynalılar bunun bir katliam olduğunu söylediler.

Yaklaşık iki aydır devam eden Rusya işgali sonrası Bucha, Hostomel ve Irpın'de yapılan katliamlar İstanbul Odakule'de bir gurup Ukraynalı tarafından mizansen olarak kanlı ve kefenli halde protesto edildi. Odakule'de saat 15.00'da toplanan Ukraynalı grup İnsanların ellerinin arkadan bağlanarak katledilmesini üzerine giydikleri beyaz kefen ve kanlar içerisinde yere yatarak anlatmaya çalıştılar.

Beyoğlu ilçesinde Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme, yaklaşık 50 Ukraynalı ve bazı Türk vatandaşları destek verdi. Ukraynalı grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı ve "Slava Ukrani", "Dünya susma", katil putin, şeklinde sloganlar attı. Busha'daki katliamı anlatmak için yerde yatarak ve ağlayarak katliamı yansıtan gösteri yapan Ukraynalılar savaşın bir an önce bitmesini ve sadece Ukraynalı oldukları için öldürüldüklerini yazan dövizlerde taşıdılar.

Gösteri ile birlikte sözcüler tarafından megafonla, "Rusya Bucha'da insanlarımızın ellerini arkadan bağlayarak 410 sivili öldürmüştür. Bu bir katliamdır. Rusyanın ukraynaya askeri saldırısı ile 11 milyon Ukraynalı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. 20 bin sivil öldürüldü. Çocuklara ve kadınlara tecavüz edilip öldürüldü. Sadece Ukraynalı oldukları için öldürüldüler. Dünyanın sessiz kalmaması savaşın bitirilmesi için sesini çıkarması gerekir. Putin'in Bucha katliamının hesabı sorulsun" dedi.