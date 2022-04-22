İlk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Macar Bakan Peter Szijjarto: Vatansever hükümetlere tahammülleri yok

Macarıstan'daspekülatör George Soros ve küresel güçlerin desteğiyle seçime giren 6'lı ittifaka karşı zafer kazanarak yeniden başbakan seçilen Victor Orban'ın Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Macar bakan, Ukrayna krizi, göç, seçim sonuçları ve Türkiye ile ikili ilişkilere dair önemli mesajlar verdi:Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun Rusya ile Ukrayna'yı bir anlaşmaya varmaya ikna etme çabalarına değer veriyor ve gerçekten saygı duyuyoruz. Açık bir NATO-Rusya çatışmasından kaçınmalıyız. Bundan kaçınamazsak trajik sonuçları olabilir. Bu nedenle, bir ittifak olarak NATO'nun bu çatışmaya silah göndermemesinden memnunuz. Ukrayna'daki savaşı en kısa sürede sona erdirmek temel çıkarımızadır.Türk hükümetinin göçmenlerin evlerine dönebilmeleri için yaptığı çalışmalara saygı duyuyoruz. 6 milyar euroluk desteğin tamamının Türkiye'ye ödenmesi için Brüksel'de ısrar edeceğiz. Bu para STK'lara değil, Türkiye devletine ödenmeli. Türkiye'siz yasadışı göç durdurulamaz.Seçim sürecimize yurt dışından çok ciddi bir müdahale girişimi yaşadık. Bu saldırıların arkasındaki aktörlerin Türkiye'de de iç meselelere karışmaya çalışan dış aktörlerle neredeyse aynı olduğunu düşünüyorum. Uluslararası liberal ana akımın bir hükümetin vatansever yaklaşımına dayanamayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, sizinki veya bizimki gibi vatansever hükümetler, uluslararası liberal ana akımın saldırılarıyla yüzleşmek zorundadır. 6'lı ittifaka karşı halkımızın desteğiyle elde ettiğimiz seçim zaferiyle içten ve dıştan gelen bu saldırıları engelledik.