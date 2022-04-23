Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını yaptı



'AK PARTİ İKTİDARI İLE TÜRKİYE ADETA YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞDU'

Memleketin her tarafına hizmet götürüldüğünü en iyi bildikleri işi ilk günkü motivasyonla yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Hamdolsun, 84 milyon bir arada, huzurlu yaşıyor, bizler de memleketin her yerine hizmet götürüyor, en iyi bildiğimiz işi ilk günkü motivasyonla gerçekleştiriyoruz. Hep söylüyoruz, sevdamız millettir, işimiz 84 milyona hizmettir. Biliyorsunuz, 2003 yılından bugüne Türkiye, AK Parti iktidarı ile adeta yeniden, küllerinden doğdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok çalıştık ama değdi. Hükümetlerimiz döneminde; 6 bin 100 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırarak, 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde de 29 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Karayollarındaki tünel uzunluğunu 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

Ulaştırma 2053 vizyonu ile, daha güçlü bir Türkiye'nin yol haritasını çizdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, Iğdır'a yapılan yatırımları da anlattı.