Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi! Koronavirüs salgınında sona doğru...

Aşıyla önlenebilen hastalıklarda aşı olup hastalığın zararlarını azaltmamız gerekiyor. Bu süreçte artık en güçlü silahımız aşılanma olacak. Temel stratejimiz aşı olup bu hastalığı hiç geçirmeden pandemiyi atlatabilmek. Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananların, kronik hastalığı olanların ve 50 yaş üstü aşısızların dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.