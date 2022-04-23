Hırka-i Şerif’te hasret sona erdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır ziyaretçilerden uzak kalan Hz. Muhammed'in giydiği hırkası, İstanbul'da Hırka-i Şerif Camisi'nde dualar eşliğinde dün tekrar ziyarete açıldı. Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851'den bu yana İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'in açılış merasimine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.Ziyaretçiler, cami içine alınmadan önce dualar okundu. Açılışın ilk gününde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem dua etti hem de duygulu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü. Veysel Karani'nin torunu Barış Samir, "İki yıldır pandemi nedeniyle açamamıştık. Biz de çok özlemişiz Bu şerefli görevin sorumluluğu çok fazla. Vebal altında kalmamak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapalı tutmuştuk. Virüs vakaları azalınca valilik ve belediye katkılarıyla ziyarete açtık. Maskeli ve hijyenik ziyaret ettiriyoruz" dedi.