Karar davası 25 Nisan’da

ANADOLU Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Can Atalay ve Mücella Yapıcı'nın da aralarında olduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda dün karar duruşmasının yapılması bekleniyordu. Ancak Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir duruşmayı bitirdi. Davaya 25 Nisan Pazartesi günü devam edilecek. Savcı mütalaasında, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala ile Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken; 6 sanık için 20'şer yıla kadar hapis talebinde bulunmuştu. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.