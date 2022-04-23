Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu! İşte Türkiye vaka ve vefat sayıları...
Giriş Tarihi: 23.4.2022 19:57 Son Güncelleme: 23.4.2022 20:10

Son dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu! İşte Türkiye vaka ve vefat sayıları...

Son dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu! İşte Türkiye vaka ve vefat sayıları...

Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Nisan 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Nisan 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

23 NİSAN VERİLERİ AÇIKLANDI

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.

22 NİSAN VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

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Son dakika: 23 Nisan koronavirüs tablosu! İşte Türkiye vaka ve vefat sayıları...
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