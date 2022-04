Ülke ekonomisi kadınlarla şahlanacak

Türkiye'ninüreten ve ülke ekonomisine can veren başarılı kadınları, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın iftar konuğu oldu. Erdoğan girişimci kadınlarla tek tek ilgilendi. Devletin kadın girişimcileri her daim desteklediğini belirten Erdoğan, kadın girişimcilerin hikâyelerini dinledi.Erdoğan'ın iftar davetine katılan Nilgün Kantar (46) SABAH'a konuştu. Çorum'un Budakören Köyü'nde yaşayan Kantar, fizik mühendisliğini bırakıp 2014'te aldığı devlet desteğiyle rahmetli annesinin ismini yaşattığı Beyhan Et ve Süt Ürünleri şirketini kurdu. Kantar iş kurma sürecini şöyle anlattı:Hacettepe Fizik Mühendisliği mezunuyum, aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Annemi kaybettikten sonra bir şeyler yapmak istedim. Dayım hayvancılık yapmamı önerdi. 15 dönümlük arazimize çiftlik kurdum. Kadın girişimci olarak yüzde 65 destekle 3 milyona yakın hibe aldım. Günlük yaklaşık 2 ton süt üretiyoruz. Babam, ben ve 2 çalışanım var. Üretimde daha çok kadın çalışması gerekiyor. Kadınların gücüyle Türkiye ekonomisinin şahlanacak.Devlet kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık sağlıyor. 'Yapamazsın, beceremezsin' diyenler oldu. Hiçbirine aldırış etmedim. Emine Erdoğan Hanımefendi, davetiyle bizleri onurlandırdı. Külliye'de kendimi evimde gibi rahat hissettim.DAVETE katılan iş kadınları arasında Ankara'da tıbbi cihaz ve sağlık hizmetleri sterilizasyon sarf malzeme üretimi yapan Aysu Öztürk (46) de yer aldı. İlk şirketini okul sıralarında kuran Öztürk şunları söyledi: Ürünümüz çok tutuldu. Çin'in de aralarında bulunduğu 65 ülkeye pazarlamaya başladık. Çoğunluğu kadın olmak üzere 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Her yıl yüzde 100 büyüme ile devam ediyoruz. İki yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması arasına girdik. Devletimin desteği olmasa bu kadar başarılı olabilir miydim bilmiyorum. Emine Hanım'a nazik davetinden ve bizlere destek olmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim.