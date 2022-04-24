Altun’dan HDP’li Paylan’a tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Altun, şunları kaydetti:

"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz.

Bu kabul edilemez girişim her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir."

Söz konusu olayı ahlaksızlık olarak betimleyen Altun, "Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçinde düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır" dedi.