Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Dünyayı çocuklar güzelleştirir. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim ve öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hâlâ sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır.Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmalıdır. Ülkemize sığınan herkesi, ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek korumamızın sebebi de bu yaklaşımdır.Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum.Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları, yarın hayatın farklı alanlarında söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre imkân olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapısını güçlendirmekle kalmadık. Bu parkı açtığımız gün, bu Millet Bahçesi'ni açtığımız gün gerçekten çok mutluydum, şu anı o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin.Başkan Erdoğan, 23 Nisan mesajında "Tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.