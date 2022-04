Menemen Belediyesinin çocuklar için ilçeye kazandıracağı 20 halı sahasından ilkinin temeli Çukurköy'de atıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen'in AK Parti Belediyeciliği ile olumlu yönde değişim gösterdiğine vurgu yaptı.

Dağ, Menemen'in geçtiğimiz yıllarda ödenmeyen işçi maaşları, işçi kıyımları ve yolsuzlukla anıldığını hatırlattı:

"Menemen, AK belediyecilikle birlikte makus talihini geride bıraktı. Göreve gelmemizle, ekibimize inandığımızı söylemiştik. Sorunların çok olduğunu ve bunların çözümü için çok çalışmanın yanında güçlü bir irade koymanın gerekliliğini biliyorduk. İnancımızın karşılığını almanın her seferinde gururunu yaşıyoruz. Belediyemiz, 15 aylık süre zarfında belediye emekçilerinin tüm alacaklarını ödedi, maaş ödemelerinde istikrar sağladı. Aynı şekilde alacaklı olan esnafa da ödeme yaparak bunların nefes almasını sağladı. Yarım bırakılan projeleri de bitirerek vatandaşın hizmetine açtı.

Bu güzel hizmetlerin bir güzel örneğini de bugün burada yaşıyoruz. Artık Menemen'de, menfaat için değil, hizmet için can atan bir yönetim var. Menemen hizmetlerle dolu farklı bir dönemi yaşıyor. Menemen'e her geldiğimde huzur görüyorum. Her yüzde bir tebessüm görüyorum. Bu özverili çalışmaların halkımız tarafından görülüyor olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Belediyeyi başkaları gibi rant kapısı değil, işte temelini atacağımız eserler olarak görüyoruz."

Dağ, vatandaşların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da kutladı.