Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu’na gidiyor

SABAH'ın gündeme getirdiği CHP'li belediyelerin genel merkeze yaranmak için gönderdikleri hediyelerin kaybolması CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki elbiseler iddiaya göre CHP Genel Merkezi'nde kayboldu. Yine iddiaya göre Ankara Yanimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile İzmir Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü'nün gönderdiği çeşitli hediyeler de genel merkezde sırra kadem bastı.CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderilen pahalı hediyelerin nasıl kaybolduğu ve kimler tarafından paylaşıldığına dair bilgilere yine SABAH ulaştı. İddiaya göre özel kalem müdürü D.G. ile koruma müdürleri H. ve C., hediyeleri, "İçinde böcek olabilir" gerekçesiyle, güvenlik önlemi adı altında 12. katta görevli odacı M. aracılığıyla depoya indirtti. Değerli hediyeler bu üç isim tarafından önce kendi aralarında pay edildi. Maddi değeri ve ürün kalitesi bulunmayan hediyeler ise diğer sekreter ve danışmalara verildi. Paylaşım işlemi bittikten sonra geriye kalan hediyeler ise Kılıçdaroğlu'nun evine gönderildi.Kendisini genel başkan yardımcısının üzerinde görüp belediye başkanlarına bile talimat veren özel kalem müdürü D.G., hediye paylaşımında ilk sırada yer aldı. D.G.'yi korumalar H. ile C., Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un sekreteri D. ile yine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın sekreteri Ü. ve Kılıçdaroğlu'nun şoförü C. takip etti. Ayrıca genel başkan yardımcılarının iki sekreterinin de Anadolu'daki belediyeleri arayarak özel hediyeler istediği, bu durumun genel merkezdeki personelde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.