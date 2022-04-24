Şehitlerimizi uğurladık

Suriye'ninkuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde önceki gün şehit olan Özel Harekât Polisi Aytaç Altunörs, memleketi Malatya'ya toprağa verildi. Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 3 asker için de törenler düzenlendi. Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ise Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Törenlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.