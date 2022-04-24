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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Şehitlerimizi uğurladık

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Şehitlerimizi uğurladık
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde önceki gün şehit olan Özel Harekât Polisi Aytaç Altunörs, memleketi Malatya'ya toprağa verildi. Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 3 asker için de törenler düzenlendi. Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ise Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Törenlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Şehitlerimizi uğurladık
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