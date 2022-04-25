Bodrum’daki 80 milyonluk kar payı vurgununda bir şüpheli tutuklandı

Turizmin gözde kenti Bodrum'da iddiaya göre, bir firmanın kâr payı vaadiyle yaklaşık 800 kişinden 80 milyonluk vurgun yaptığı olayda yeni gelişme yaşandı. Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren Ribella Turizm firması, yaklaşık 800 kişiden para toplayıp kardan pay vermeyi taahhüt etti. Vatandaşlardan, 20 bin ile 600 bin TL para topladığı iddia edilen firma, bir süre düzenli ödeme yaptı. Vatandaşlardan para toplamaya devam eden firma, bir süre sonra ödeme yapmamaya başladı.

Aylardır ödeme yapılmayan, yatırdıkları parayı da alamayan vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayın geniş bir suç örgütü organizasyonu olabileceğini ve binlerce mağdurun ortaya çıkabileceğini tahmin ederek soruşturmayı derinleştirip, genişletti. Birçok mağduru dinleyen savcılık, olayın geniş çaplı araştırılması için polise talimat verdi. Savcılık, her geçen gün artan mağdurları dinledi. Vurgunun boyutunun ve mağdurların giderek artacağını ifade edildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum KOM Grup Amirliği olarak yapılan çalışmalar kapsamında şüpheliler, A. Y., S. Y., M. Y., G. G. ve C.G, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından firma yetkilisi A.Y.'nin babası S.Y. ile annesi M.Y. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden firma yetkilisi A.Y. tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakıldı.